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حملات مرورية موسعة على الطرق لرصد المخالفات بالقاهرة والجيزة

الأربعاء، 21 مارس 2018 08:57 ص
حملات مرورية موسعة على الطرق لرصد المخالفات بالقاهرة والجيزة حملة مرورية - أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الأربعاء، تواجدها فى الشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور، للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، والتعامل مع الحوادث التى قد تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين للأماكن التى يقصدونها.
 
وانتشر رجال المرور فى أنحاء العاصمة، لرصد كل المخالفات المرورية، وضبط الشارع، وردع مخالفى قواعد وآداب المرور، إضافة إلى رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحام على الطرق.
 
كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة، لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، بناء على تعليمات اللواء طارق حجاج مدير المرور، للحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.
 

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