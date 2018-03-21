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حماية المستهلك عن ارتفاع أسعار الحديد: المصانع تعمدت خفض معدل إنتاجها

الأربعاء، 21 مارس 2018 12:05 ص
حماية المستهلك عن ارتفاع أسعار الحديد: المصانع تعمدت خفض معدل إنتاجها عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك





كتب إبراهيم حسان
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قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز فوجئ خلال الفترة الأخيرة بارتفاع أسعار الحديد دون أسباب واضحة، مشيرًا إلى أن مصانع الحديد تعمدت خفض معدل إنتاجها.

وأضاف "يعقوب" فى مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، ويذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه تم توجيه بلاغ لجهاز حماية المنافسة للوقوف على أسباب أزمة ارتفاع أسعار الحديد من قبل جميع المصانع.

ومن جانبه أكد أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، تأييده لقرار جهاز حماية المستهلك سالف الذكر، مشيرًا إلى أنه لا يرى أسباب واضحة لارتفاع أسعار الحديد.

وأوضح رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن التحرك الذى قام به جهاز حماية المنافسة، سيحد من ارتفاع الأسعار.


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حماية المستهلك

ارتفاع اسعار الحديد

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