video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 مارس 2018 02:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

حكاية اسمها ليندا سليمان.. السيسي يكرم "معلمة الوزراء" بحضور تلاميذها

الأربعاء، 21 مارس 2018 02:39 م
حكاية اسمها ليندا سليمان.. السيسي يكرم "معلمة الوزراء" بحضور تلاميذها الرئيس السيسي يكرم معلمة الوزراء





كتب محمد شعلان - ريهام عبد الله
إضافة تعليق

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، السيدة ليندا سليمان، ناظرة إحدى المدارس، باعتبارها واحدة من رواد التعليم، والمفاجأة أن المدرسة التى تولت إدارتها خرّجت عددا من وزراء الحكومة الحاليين.

يُذكر أن الوزراء الذين تخرجوا على يد السيدة ليندا سليمان، هم: الدكتور هشام عرفات وزير النقل، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى.

وقالت ليندا سليمان، فى كلمتها بعد تكريمها فى احتفالية الأم المثالية والمرأة المصرية المقام الآن فى فندق الماسة: "لم أكن أسعى يوما وراء مكسب مادى، استثمرت دمى وشبابى فى تربية النشء"، ما دعا الوزراء الثلاثة الذين تعلموا على يدها للنهوض والوقوف بجوارها خلال التكريم، فقالت لهم: "كل يوم بتسألوا عليا فيه بتطوّلوا عمرى"، بينما تحرك لها الرئيس عبد الفتاح السيسي وقبّل رأسها.

جدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد اليوم احتفالية المرأة المصرية 2018 والأم المثالية، المقامة فى فندق الماسة، والتى تشهد تكريم عدد من الأمهات المثاليات، والسيدات الناجحات فى كثير من المجالات، بالتزامن مع عيد الأم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مايا مرسى للسيسي: نتطلع لتمثيل المرأة بـ30% فى البرلمان والحكومة والقضاء

الرئيس السيسى يمنح الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية وسام الكمال

الأم المثالية بكفر الشيخ ترفع صورة السيسى قبل تكريمها وتقبل الرئيس

السيسى

الام المثالية

احتفالية الام المثالية

المرأة المصرية

ليندا سليمان

معلمة الوزراء




لا تفوتك
تعرف على عقوبة تزوير أختام الدولة.. تصل إلى الأشغال الشاقة

تعرف على عقوبة تزوير أختام الدولة.. تصل إلى الأشغال الشاقة

قنصل السودان بالقاهرة: علاقتنا مع مصر فى أعلى مستويات التطور والاستقرار

قنصل السودان بالقاهرة: علاقتنا مع مصر فى أعلى مستويات التطور والاستقرار

إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار

إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار

عملة فنزويلا فى خطر.. خبراء: استبدال العملة الفنزويلية "البوليفار " بالدولار الأمريكى الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية.. ويؤكدون: اقتصاد البلاد سينخفض 50% فى الـ5 سنوات المقبلة

عملة فنزويلا فى خطر.. خبراء: استبدال العملة الفنزويلية "البوليفار " بالدولار الأمريكى الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية.. ويؤكدون: اقتصاد البلاد سينخفض 50% فى الـ5 سنوات المقبلة

بأبسط الطرق.. رجيم بالماء الدافئ مع العسل والثوم

بأبسط الطرق.. رجيم بالماء الدافئ مع العسل والثوم

عبد الحفيظ يُمثل الأهلى اليوم فى قرعة دور الـ16 بدورى أبطال أفريقيا

عبد الحفيظ يُمثل الأهلى اليوم فى قرعة دور الـ16 بدورى أبطال أفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة