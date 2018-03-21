حكاية اسمها ليندا سليمان.. السيسي يكرم "معلمة الوزراء" بحضور تلاميذها







كتب محمد شعلان - ريهام عبد الله

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، السيدة ليندا سليمان، ناظرة إحدى المدارس، باعتبارها واحدة من رواد التعليم، والمفاجأة أن المدرسة التى تولت إدارتها خرّجت عددا من وزراء الحكومة الحاليين.

يُذكر أن الوزراء الذين تخرجوا على يد السيدة ليندا سليمان، هم: الدكتور هشام عرفات وزير النقل، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى.

وقالت ليندا سليمان، فى كلمتها بعد تكريمها فى احتفالية الأم المثالية والمرأة المصرية المقام الآن فى فندق الماسة: "لم أكن أسعى يوما وراء مكسب مادى، استثمرت دمى وشبابى فى تربية النشء"، ما دعا الوزراء الثلاثة الذين تعلموا على يدها للنهوض والوقوف بجوارها خلال التكريم، فقالت لهم: "كل يوم بتسألوا عليا فيه بتطوّلوا عمرى"، بينما تحرك لها الرئيس عبد الفتاح السيسي وقبّل رأسها.

جدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد اليوم احتفالية المرأة المصرية 2018 والأم المثالية، المقامة فى فندق الماسة، والتى تشهد تكريم عدد من الأمهات المثاليات، والسيدات الناجحات فى كثير من المجالات، بالتزامن مع عيد الأم.