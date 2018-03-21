video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 مارس 2018 05:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

حظر نشر استطلاعات الرأى عن انتخابات الرئاسة من اليوم وحتى انتهاء الاقتراع

الأربعاء، 21 مارس 2018 04:10 م
حظر نشر استطلاعات الرأى عن انتخابات الرئاسة من اليوم وحتى انتهاء الاقتراع الهيئة الوطنية للانتخابات





كتبت هدى أبو بكر
إضافة تعليق

حظرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، بدءا من اليوم الأربعاء، نشر أو إذاعة أى استطلاع رأى بشأن الانتخابات الرئاسية، وحددت فى قرار سابق لها، عدم نشر الاستطلاعات خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه.

 

وتجرى الانتخابات بدءا من الاثنين 26 مارس وتستمر حتى الأربعاء 28 من ذات الشهر.

 

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أصدرت القرار رقم (17) لسنة 2018 بشأن ضوابط إجراءات استطلاعات الرأى وتناولها إعلاميا بالانتخابات الرئاسية.

 

ونص قرار الهيئة على أن تمنح الجهات المتخصصة فى مجال إجراء استطلاع الرأى – بناء على طلبها – تصريحا بإجراء استطلاع حول انتخابات الرئاسة وفقا لعدد من الشروط، وهى أن تكون ذات خبرة فى هذا المجال ومشهودا لها بالحيادية.

 

كما نصت الشروط أيضا على الالتزام بالضوابط والمعايير المهنية والأخلاقية المتعارف عليها دوليا بشأن إجراءات استطلاع الرأى، وتحديد صاحب الجهة وجهة التمويل، وحصولها على موافقة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وأخذ رأى الجهات المعنية بالدولة.

 

كما نص القرار على أن تلتزم وسائل الإعلام والجهات المرخص لها بالعمل فى مصر، بألا تذيع أو تنشر استطلاعات رأى حول الانتخاب إلا إذا جاء مطابقا للأصول المهنية، ويجب أن تتضمن ما تذيعه عن الاستطلاع عدد من الأمور منها؛ المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت به، والجهة التى تولت تمويله، وحجم العينة التى وجهت لها الأسئلة ومكانها إن كان فى الحضر أو الريف، وأيضا أسلوب إجرائه وفق المناهج المتعارف عليها فى هذا الشأن، والأسئلة التى اشتمل عليها، وطريقة جمع بياناته.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصر تستعد للانتخابات الرئاسية.. 18 ألفا و620 قاضيا أساسيون واحتياطيون للإشراف عليها.. 49 مركزا انتخابيا بشمال سيناء.. إرسال أوراق الاقتراع لمحاكم المحروسة.. والوطنية للانتخابات تنسق مع الجيش والشرطة للتأمين

"الوطنية للانتخابات": تصويت المصريين بالخارج شهد إقبالا ملحوظا

الانتخابات الرئاسية

الهيئة الوطنية للانتخابات

استطلاعات الرأى

نشر الاستطلاعات

انتخابات الداخل




لا تفوتك
صور.. الرئيس السيسي يكرم نماذج مشرفة للمرأة المصرية فى مختلف المجالات

صور.. الرئيس السيسي يكرم نماذج مشرفة للمرأة المصرية فى مختلف المجالات

س و ج.. موعد دور المجموعات فى دوري ابطال افريقيا 2018

س و ج.. موعد دور المجموعات فى دوري ابطال افريقيا 2018

إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار

إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار

عيد الأم.. فى عيون أمهات شهداء الإرهاب.. والدة طارق النور: فقدت ابنى الوحيد واعتبرت السيسى بدلاً منه.. وأم أحمد فهمى: يجب إسقاط الجنسية عن القيادات الإرهابية.. وأم بطل سيناء: أشعر اليوم بأن لدى مليون "شريف"

عيد الأم.. فى عيون أمهات شهداء الإرهاب.. والدة طارق النور: فقدت ابنى الوحيد واعتبرت السيسى بدلاً منه.. وأم أحمد فهمى: يجب إسقاط الجنسية عن القيادات الإرهابية.. وأم بطل سيناء: أشعر اليوم بأن لدى مليون "شريف"

عبد الله جورج: أرحب بحل مجلس الزمالك.. وسأقبل العمل فى لجنة إدارة النادى

عبد الله جورج: أرحب بحل مجلس الزمالك.. وسأقبل العمل فى لجنة إدارة النادى

بأبسط الطرق.. رجيم بالماء الدافئ مع العسل والثوم

بأبسط الطرق.. رجيم بالماء الدافئ مع العسل والثوم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة