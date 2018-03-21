حزب "مستقبل وطن" المنوفية ينظم مؤتمرا حاشدا لدعم السيسى بمنوف







المنوفية _ محمد فتحى

نظم حزب مستقبل وطن بالمنوفية، برئاسة المهندس مصطفى بسيونى مؤتمرا حاشد " بمدينة منوف بحضور النائب هشام عبدالوأحد نائب الحزب عن دائرة قويسنا وبركة السبع، والنائب أيمن معاز عضو مجلس النواب عن دائرة مركز شبين الكوم ،النائب مد أبو الخير عضو مجلس المواب عن دائرة شبين الكوم ، ومحمد الهوارى عضو الهيئة العليا للحزب ، وأحمد مشعل أمين العمل الجماهيرى، حمادة أبو السعود أمين عام الحزب بمنوف وعدد من اعضاء وقيادات الحزب بالمنوفية لدعم وتأييد الرئيس عبد ألفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية.

وقال بسيونى أن الحزب مستمر بكافة طاقاته وقياداته لدعم الرئيس السيسى وأن الدولة تستعد بكافة أطيافها لانتخابات الرئاسة، والشعب يثق فى قدرات الرئيس السيسي، مؤكدا أن مؤتمرات الحزب بالمحافظة تحظى بحشد كبير من المواطنين.

وأضاف بسيونى أن الرئيس يعمل بذاته ويتابع كافة المشروعات فى العديد من الاتجاهات على المستوى الداخلى والدولي، وافتتح العديد من المشروعات بأيدى مصرية ويبذل قصارى جهدة لارتفاع اقتصاد مصر والحفاظ على استقرارها وهو ما ظهر خلال العديد من المشروعات المهمه التى تعمل على رفعة الوطن.

وأكد ماجد أبو الخير نائب مستقبل وطن عن دائرة قسم شبين الكوم ، أن الحزب مستمر فى إقامة المؤتمرات حتى يوم الصمت الآنتخابي، وأضاف أن الحضور الكثيف للمواطنين دليل على شعبية الرئيس والحزب بمختلف مراكز المحافظة.

وأضاف أن نواب البرلمان يضعون ثقتهم فى الرئيس ويتابعون ما يقوم به عن قرب، مشيرا ألى كافة المشروعات التى افتتحها الرئيس فى ألفتره الأخيرة.

وأشار محمد الهوارى عضو الهيئة العليا للحزب ، أن جميع القوى السياسية ونواب الشعب مستمرين فى دعم الرئيس السيسى خلال ألفتره المقبله، ودعى الهوارى الشعب للوقوف بجانب الرئيس كرسالة للعالم تدل على أن الشعب يد وأحده ولن يفترق على مر العصور.