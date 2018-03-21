حزب تحيا مصر "تحت التأسيس": السيسي أنقذ مصر وسنحتشد بالانتخابات لرد الجميل

أكد أحمد الشندويلى عضو حزب "تحيا مصر ـ تحت التأسيس"، والأمين العام للرابطة المصرية للمواد الغذائية، أنه تم تدشين حملة كبيرة ضمت آلاف التجار والمواطنين وتعليق اللافتات الانتخابية بمنطقة الساحل، وتم خلالها حث الأهالى والتجار على أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة ثانية.

وقال أحمد الشندويلى، فى بيان اليوم، إن الرئيس السيسي أبهر الخارج قبل الداخل بإنجازاته ومشروعاته العملاقة وأعاد لمصر مجدها وعزتها وكلمتها المسموعة بين الدول وتصحيح صورتها السلبية بما تحقق على أرض الوطن من أمن وأمان واستقرار ونهضة اقتصادية وتنموية ظهرت وضوح الشمس.

وتابع أحمد الشندويلى: "نزولنا بالملايين مش كفاية لنوفى السيسى حقه فى ظل المواجهات والتحديات التى تحاك بالوطن، ومن لا يريدون لمصر وشعبها الخير، فما حققه السيسى من إنجازات وجعت قلوب هؤلاء الأعداء والمشككين"، مشيرا إلى أن العالم الآن يترقب هذه الانتخابات ومن خلالها سوف تنعكس صورة مصر عند كل من شكك فى الوطنية، فالحشد والاصطفاف والطوابير الطويلة والزحام أمام اللجان مهم جداً من أجل الوطن والحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية الحديثة بعد عودتها فى ثوبها الجديد.

واستطرد: "عشان نجيب حق الشهداء ونوفيهم بجزء بسيط ميجيش فى دمعة أم، أو وزوجة، أو أب على شهيدهم الغالى الذى روى بدمائه الطاهرة ثرى الوطن وضحى بحياته من أجل أن نعيش فى أمن وأمان، فأقل شيئ هو نزولنا من أجلهم ومشاركتنا لكى نجيب حقهم".

وطالب أحمد الشندويلى، المواطنين بالاحتشاد أمام اللجان واستكمال العرس الانتخابى الرائع الذى بدأه المصريون فى الخارج بمشاركتهم القوية التى أبهرت العالم والتى سوف يكون لها آثار إيجابية وتشجيعية على الشعب بالداخل لاستكمال هذا الإبهار الانتخابى العظيم.