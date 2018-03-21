video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 مارس 2018 10:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

حزب تحيا مصر "تحت التأسيس": السيسي أنقذ مصر وسنحتشد بالانتخابات لرد الجميل

الأربعاء، 21 مارس 2018 07:56 م
حزب تحيا مصر "تحت التأسيس": السيسي أنقذ مصر وسنحتشد بالانتخابات لرد الجميل لافتة حزب تحيا مصر





كتب محمود حسين
إضافة تعليق

أكد أحمد الشندويلى عضو حزب "تحيا مصر ـ تحت التأسيس"، والأمين العام للرابطة المصرية للمواد الغذائية، أنه تم تدشين حملة كبيرة ضمت آلاف التجار والمواطنين وتعليق اللافتات الانتخابية بمنطقة الساحل، وتم خلالها حث الأهالى والتجار على أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة ثانية.

 

وقال أحمد الشندويلى، فى بيان اليوم، إن الرئيس السيسي أبهر الخارج قبل الداخل بإنجازاته ومشروعاته العملاقة وأعاد لمصر مجدها وعزتها وكلمتها المسموعة بين الدول وتصحيح صورتها السلبية بما تحقق على أرض الوطن من أمن وأمان واستقرار ونهضة اقتصادية وتنموية ظهرت وضوح الشمس.

 

وتابع أحمد الشندويلى: "نزولنا بالملايين مش كفاية لنوفى السيسى حقه فى ظل المواجهات والتحديات التى تحاك بالوطن، ومن لا يريدون لمصر وشعبها الخير، فما حققه السيسى من إنجازات وجعت قلوب هؤلاء الأعداء والمشككين"، مشيرا إلى أن العالم الآن يترقب هذه الانتخابات ومن خلالها سوف تنعكس صورة مصر عند كل من شكك فى الوطنية، فالحشد والاصطفاف والطوابير الطويلة والزحام أمام اللجان مهم جداً من أجل الوطن والحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية الحديثة بعد عودتها فى ثوبها الجديد.

 

واستطرد: "عشان نجيب حق الشهداء ونوفيهم بجزء بسيط ميجيش فى دمعة أم، أو وزوجة، أو أب على شهيدهم الغالى الذى روى بدمائه الطاهرة ثرى الوطن وضحى بحياته من أجل أن نعيش فى أمن وأمان، فأقل شيئ هو نزولنا من أجلهم ومشاركتنا لكى نجيب حقهم".

 

وطالب أحمد الشندويلى، المواطنين بالاحتشاد أمام اللجان واستكمال العرس الانتخابى الرائع الذى بدأه المصريون فى الخارج بمشاركتهم القوية التى أبهرت العالم والتى سوف يكون لها آثار إيجابية وتشجيعية على الشعب بالداخل لاستكمال هذا الإبهار الانتخابى العظيم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. النائب محمد ماهر بمؤتمر دعم السيسى: الرئيس قائد عظيم يحمى البلاد ويبنيها

نواب بمؤتمر دعم السيسى: المصريون سيبهرون العالم فى الانتخابات الرئاسية

اخبار السياسه

اخر الاخبار

الانتخابات الرئاسيه

الرئيس السيسى

تحيا مصر




لا تفوتك
قرعة دورى أبطال أفريقيا.. الأهلى يصطدم بالترجى ومجموعة ثانية نارية

قرعة دورى أبطال أفريقيا.. الأهلى يصطدم بالترجى ومجموعة ثانية نارية

الحج السياحى يبدأ من 55 ألفا حتى 120 ألف جنيه بدون تذكرة الطيران

الحج السياحى يبدأ من 55 ألفا حتى 120 ألف جنيه بدون تذكرة الطيران

فيديو وصور.."اليوم السابع" مع أمهات شهداء كنيسة مارمينا فى أول عيد أم بعد الحادث الإرهابى.. والدة نرمين: ابنتى افتدت مئات الأطفال والكبار بروحها وعزائى أنها ستشفع لى.. وأم عماد وصفاء: الإرهاب لن ينال من وحدتنا

فيديو وصور.."اليوم السابع" مع أمهات شهداء كنيسة مارمينا فى أول عيد أم بعد الحادث الإرهابى.. والدة نرمين: ابنتى افتدت مئات الأطفال والكبار بروحها وعزائى أنها ستشفع لى.. وأم عماد وصفاء: الإرهاب لن ينال من وحدتنا

"أوكسترا النور والأمل".. مواهب أبهرت بلدان العالم وتألقت فى حفل الأم المثالية.. 35 فتاة كفيفة يعزفن دون نوتة موسيقية أمام الرئيس لأول مرة.. ويحصدن لقب الهرم الرابع بالنمسا.. والسيسي يحييهن: شرفتونا

"أوكسترا النور والأمل".. مواهب أبهرت بلدان العالم وتألقت فى حفل الأم المثالية.. 35 فتاة كفيفة يعزفن دون نوتة موسيقية أمام الرئيس لأول مرة.. ويحصدن لقب الهرم الرابع بالنمسا.. والسيسي يحييهن: شرفتونا

نجوم يحتفلن بعيد الأم رغم رحيل أمهاتهن عن عالمنا برسائل مؤثرة

نجوم يحتفلن بعيد الأم رغم رحيل أمهاتهن عن عالمنا برسائل مؤثرة

قوات الاحتلال تقضى بسجن عهد التميمى 8 أشهر بسبب صفع جندى إسرائيلى

قوات الاحتلال تقضى بسجن عهد التميمى 8 أشهر بسبب صفع جندى إسرائيلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة