حزب الله: مسلحو المعارضة السورية سيغادرون حرستا اعتبارا من الخميس







رويترز

قالت وحدة الإعلام الحربى التابعة لجماعة حزب الله اللبنانية، إن نحو 1500 مسلح و6000 من أفراد أسرهم سيبدأون غدا الخميس فى مغادرة بلدة حرستا فى الغوطة الشرقية بسوريا بناء على اتفاق إجلاء.

وأوضحت الوحدة أن من سيتم إجلاؤهم من حرستا سيذهبون إلى إدلب التى تسيطر عليها قوات المعارضة على دفعتين بناء على الاتفاق.