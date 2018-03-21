حركة أحرار الشام تتفق مع دمشق على إجلاء مقاتليها من حرستا فى الغوطة

حركة أحرار الشام تتفق مع دمشق على إجلاء مقاتليها من حرستا فى الغوطةالأربعاء، 21 مارس 2018 07:07 م
المعارضة السورية - أرشيفية
(أ ف ب)
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أعلنت حركة أحرار الشام، إحدى فصائل الغوطة الشرقية قرب دمشق، التوصل الأربعاء إلى اتفاق مع ممثلين عن الحكومة السورية يقضى بإخراج مقاتليها من مدينة حرستا إلى مناطق الشمال السوري.
وقال المتحدث باسم الفصيل فى الغوطة الشرقية منذر فارس، إن الاتفاق "يقضى بخروج الثوار من المدينة بسلاحهم مع من يرغب من المدنيين إلى الشمال السورى بضمانات روسية".
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