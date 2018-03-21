حبس 3 عاطلين شكلوا عصابة لسرقة السيارات ومساومة أصحابها بالجيزة







كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس 3 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالجيزة، حيث تمكنوا من سرقة 10 سيارات ومساومة أصحابها علي إعادتها مقابل الحصول علي مبالغ مالية.

وتوصلت تحريات ضباط إدارة مكافحة سرقة السيارات بالجيزة، إلى تكوين 3 عاطلين بينهم شقيقين تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات، وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهم بالهرم، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة 10 سيارات ومساومة أصحابها علي إعادتها مقابل الحصول على مبالغ مالية، حيث تحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.