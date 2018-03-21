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حبس موظف بمرور بنى سويف لتقاضيه رشوة 20 جنيها

الأربعاء، 21 مارس 2018 03:12 م
حبس موظف بمرور بنى سويف لتقاضيه رشوة 20 جنيها حبس - أرشيفية





بنى سويف ــ هانى فتحى
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أمرت نيابة بنى سويف بإشراف المستشار عماد على المحامى العام لنيابات بنى سويف بحبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات لتقاضيه رشوة 20 جنيها من سائق لتسهيل إجراءات ترخيص سيارته.
 
وتعود الواقعة بتلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن بنى سويف إخطارا من العميد خالد عبدالسلام، رئيس البحث الجنائى، بضبط وحدة مباحث المرور لموظف يدعى  "س.ه.م"-  30 سنة، موظف بوحدة مرور ببنى سويف بقسم تراخيص النقل، أثناء تقاضيه مبلغ "20" جنيها من سائق سيارة نقل مقابل تسهيل إجراءات الترخيص.
 
وبمواجهة المتهم اعترف بتقاضيه المبلغ المالى مقابل تسهيله للإجراءات، وتم تحرير محضر بالواقعة.
 
 

 


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