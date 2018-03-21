حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالطالبية

حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت نيابة الطالبية والعمرانية بحبس 3 عاطلين لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالإكراه بالطالبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.
وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الطالبية تفيد بتورط 3 عاطلين فى سرقة السيارات الحملة بالبضائع بالإكراه.
وبإعداد الأكمنة تمكن الرائد سامح بدوى رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية والنقيب محمد طارق من ضبط المتهمين وبحوزتهم 3 بنادق خرطوش، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة 4 سيارات محملة بالدواجن، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية، وباشرت النيابة التحقيق.
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