حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالطالبية







كتب أحمد الجعفرى

أمرت نيابة الطالبية والعمرانية بحبس 3 عاطلين لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالإكراه بالطالبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الطالبية تفيد بتورط 3 عاطلين فى سرقة السيارات الحملة بالبضائع بالإكراه.

وبإعداد الأكمنة تمكن الرائد سامح بدوى رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية والنقيب محمد طارق من ضبط المتهمين وبحوزتهم 3 بنادق خرطوش، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة 4 سيارات محملة بالدواجن، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية، وباشرت النيابة التحقيق.