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الأربعاء، 21 مارس 2018 02:39 م
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حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالطالبية

الأربعاء، 21 مارس 2018 02:03 م
حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالطالبية حبس - أرشيفية





كتب أحمد الجعفرى
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أمرت نيابة الطالبية والعمرانية بحبس 3 عاطلين لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالإكراه بالطالبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

 

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الطالبية تفيد بتورط 3 عاطلين فى سرقة السيارات الحملة بالبضائع بالإكراه.

 

وبإعداد الأكمنة تمكن الرائد سامح بدوى رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية والنقيب محمد طارق من ضبط المتهمين وبحوزتهم 3 بنادق خرطوش، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة 4 سيارات محملة بالدواجن، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية، وباشرت النيابة التحقيق.


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