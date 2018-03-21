حالة نادرة.. سيدة فى الفيوم تضع "طفل شمعى" بالمستشفى العام







الفيوم - رباب الجالى

شهدت مستشفى الفيوم العام، اليوم الأربعاء، حالة ولادة نادرة، بعد نجاح أطباء قسم النساء والتوليد فى المستشفى بتوليد سيدة، تبين وضعها لطفل "شمعى".

من جانبه، قال الدكتورعباس العشيرى طبيب النساء والتوليد بمستشفى الفيوم العام، إن أطباء قسم النساء والتوليد بالمستشفى، تحت إشراف الدكتور حنفى مصطفى رئيس القسم، والدكتورة زينب فيصل قاموا بتوليد سيدة اليوم وتبين أن الطفل شمعى، لافتا إلى أنه قام بتوليد السيدة بمشاركة فريق طبى يضم الدكاترة محمد حنفي وهيثم سعيد ومحمد عثمان، وكانت الولادة لطفل شمعي "colloidal baby" وهي حالة نادرة الحدوث عالميا .

ولفت العشيرى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى قيام فريق طبى يضم الأطباء أحمد يس وجمال العشيري ومحمد الشامي ومحمد طاهر وإبتسام فايد ورهف عبدالله بمتابعة حالة السيدة، مؤكدين أنها بصحة جيدة.

جدير بالذكر، أن حالة الطفل الشمعى هى حالة نادرة الحدوث عالميا، ويطلق عليها علماء آخرون اسم "طفل الخريطة"، لأن جسد الطفل الشمعى الأملس يأخذ شكل الخريطة، حيث تظهر لدى الطفل الشمعى طبقة خارجية شمعية لامعة، وتسقط فى مدة تتراوح بين 10 و14 يوما تاركة إحمرارا بالجلد، وقشورا تشبه قشرة السمك وتعاود التجدد مرة أخرى، حيث تُعرف هذه الطبقة عالميا باسم غشاء الكولوديون.