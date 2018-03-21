حالة نادرة.. سيدة فى الفيوم تضع "طفل شمعى" بالمستشفى العام

حالة نادرة.. سيدة فى الفيوم تضع "طفل شمعى" بالمستشفى العامالأربعاء، 21 مارس 2018 10:56 ص
الفيوم - رباب الجالى
شهدت مستشفى الفيوم العام، اليوم الأربعاء، حالة ولادة نادرة، بعد نجاح أطباء قسم النساء والتوليد فى المستشفى بتوليد سيدة، تبين وضعها لطفل "شمعى".
من جانبه، قال الدكتورعباس العشيرى طبيب النساء والتوليد بمستشفى الفيوم العام، إن أطباء قسم النساء والتوليد بالمستشفى، تحت إشراف الدكتور حنفى مصطفى رئيس القسم، والدكتورة زينب فيصل قاموا بتوليد سيدة اليوم وتبين أن الطفل شمعى، لافتا إلى أنه قام بتوليد السيدة بمشاركة فريق طبى يضم الدكاترة محمد حنفي وهيثم سعيد ومحمد عثمان، وكانت الولادة لطفل شمعي "colloidal baby" وهي حالة نادرة الحدوث عالميا .
ولفت العشيرى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى قيام فريق طبى يضم الأطباء أحمد يس وجمال العشيري ومحمد الشامي ومحمد طاهر وإبتسام فايد ورهف عبدالله بمتابعة حالة السيدة، مؤكدين أنها بصحة جيدة.
جدير بالذكر، أن حالة الطفل الشمعى هى حالة نادرة الحدوث عالميا، ويطلق عليها علماء آخرون اسم "طفل الخريطة"، لأن جسد الطفل الشمعى الأملس يأخذ شكل الخريطة، حيث تظهر لدى الطفل الشمعى طبقة خارجية شمعية لامعة، وتسقط فى مدة تتراوح بين 10 و14 يوما تاركة إحمرارا بالجلد، وقشورا تشبه قشرة السمك وتعاود التجدد مرة أخرى، حيث تُعرف هذه الطبقة عالميا باسم غشاء الكولوديون.
ولادة نادرة لطفل شمعي
ولادة نادرة لطفل شمعي
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بواسطة:
منين نجيب الصبر؟
كان الله فى عون اسرة الطفل الذى سيحتاج لرعاية خاصة وحذر شديد فى التعامل معة من كافة النواحى
الطفل الشمعي او السمكية و بالانجليزية Collodion baby والاسم العلمي Lamellar ichthyosis هو عبارة عن مرض جيني ومزمن وهو autosomal recessive genetic disorder وهذا يعني ان كلا الوالدين يحملان نسخة عن الجين المصاب يبدأ بالظهور بعد اليوم 13 من الولادة وهو ان الطبقة الشمعية السطحية التي تتساقط باستمرار يتوقف تساقطها حتى تصبح قطع كبيرة وعلاجه هو العناية المستمرة بالبشرة استخدام الكريمات المرطبة الوقاية من الحرارة قطرات العين (لمنع العيون من الإصابة بالجفاف) الريتنوئيدات النظامية (الايزوتريتنون والاسيترتين فعالة جدا، (تحتاج للمتابعة الدقيقة لعدم حدوث تسمم وتستخدم لفترات قليلة) أتمنى الشفاء لهذا الطفل ولكل مريض