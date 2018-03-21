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الأربعاء، 21 مارس 2018 12:30 ص
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حالة الطقس اليوم الأربعاء 21-3-2018 فى مصر والدول العربية

الأربعاء، 21 مارس 2018 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الأربعاء 21-3-2018 فى مصر والدول العربية أحوال الطقس فى القاهرة - أرشيفية





كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية، اليوم الأربعاء، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة اليوم الأربعاء ليسود طقس دافئ على السواحل الشرقية مائل للحرارة على السواحل الغربية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا مائل للبرودة ليلا.
 

حالة الطقس اليوم فى مصر 

 
كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد وتكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة وتنشط أحيانا . 
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .
 

الطقس فى الأردن 

 
تستمر درجات الحرارة قريبة من مُعدلاتها المُعتادة في مثل هذا الوقت من العام.
ويكون الطقس مُشمساً و ربيعياً لطيفاً في عموم المناطق.
وتكون الرياح متقلبة الاتجاهات، خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.
 
 
في خليج العقبة:
 
- الرياح: شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة.
- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم).
- درجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية.
 
 
الطقس فى فلسطين 
 
يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 8 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً صافٍ، وربيعاً معتدلاً نهاراً، ومائلاً للبرودة ليلاً، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. والله تعالى أعلى وأعلم.

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