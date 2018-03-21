جيش الاحتلال ينشر صورًا لطائرات قصفت مفاعلا نوويا سوريا عام 2007







(رويترز)

اعترف الجيش الإسرائيلى رسميا اليوم الأربعاء بتدمير ما يشتبه أنه مفاعل نووى سورى فى ضربة جوية عام 2007 قائلا إن الضربة الجوية أزالت تهديدا كبيرا على إسرائيل والمنطقة وكانت "رسالة" إلى آخرين.

وجاء إعلان اليوم بعد إنهاء أمر رقابى عسكرى استمر لأكثر من عشر سنوات كان يحظر بموجبه على أى مسؤول إسرائيلى التحدث بشأن العملية.

ونشر جيش الاحتلال صورا لطائرات حربية وشريط مصور قال عنه إنه لعمليات القصف والجنود الذين نفذوا العملية.



الطائرة الإسرائيلية التي نفذت العملية



جندي من قوات الاحتلال



جنود الاحتلال



طائرة إسرائيلية