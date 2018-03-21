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الأربعاء، 21 مارس 2018 04:25 م
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جهازان جديدان لمركز بورسعيد للأشعة المقطعية

الأربعاء، 21 مارس 2018 03:38 م
جهازان جديدان لمركز بورسعيد للأشعة المقطعية المحافظ خلال الاجتماع





بورسعيد - محمد عزام
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أصدر اللواء عادل الغضبان،محافظ بورسعيد،توجيهاته اليوم الأربعاء،بسرعة التعاقد لشراء جهاز مسح ذري، وتصوير بوزيتروني مدمج مع جهاز أشعة مقطعية، وذلك لتدعيم مركز بورسعيد للأشعة المقطعية.

وأعلن المحافظ، خلال الاجتماع الذي عقده بحضور السكرتير العام للمحافظة، المهندس كامل ابو زهرة، ومسئولي مركز بورسعيد للأشعة، عن البدء في رفع كفاءة المركز،وتجهيزه لاستقبال الأجهزة الجديدة، التي سوف تكون علي أعلى مستوي من الكفاءة وبأحدث تكنولوجيا.

كما أكد محافظ بورسعيد على أهمية تطوير المركز وتجهيزه بالصورة اللائقة لمواكبة ما يتم من أعمال لاستقبال منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة التي ستطبق أول يوليو المقبل.

كما وجه محافظ بورسعيد،بعمل نظام متكامل داخل مركز الأشعة يضاهي كبري المراكز في مصر من حيث الهيكل الإداري، ونظام علي أعلى مستوي يدار بأحدث الأساليب الحديثة  ليكون واحدة من أكبر مراكز الأشعة في مصر، مشددا أن يكون النسبة الأكبر من الأطباء والفنيين بالمركز من الشباب.

 


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