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جنايات القاهرة تقضى ببراءة متهم فى "أحداث شغب عين شمس"

الأربعاء، 21 مارس 2018 03:12 م
جنايات القاهرة تقضى ببراءة متهم فى "أحداث شغب عين شمس" معهد أمناء الشرطة - أرشيفية





كتيب إيهاب المهندس
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قضت محكمة جنايات القاهرة ، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، ببراءة المتهم محمد عبد الخالق فى أحداث شغب عين شمس" من التهم المنسوبة إليه.

 

صدر الحكم بعضوية المستشارين محمد كامل وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية احمد رضا.

 

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم مجموعة من التهم منها التظاهر واستعراض القوة والتحريض على القتل العمد، والانتماء لجماعة أسست على خلاف أحاكم القانون، وقطع الطريق العام وترويه المواطنين، فى أحداث الشغب التى شهدتها منطقة ألف مسكن وعين شمس فى عام 2015.

 

 


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