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الأربعاء، 21 مارس 2018 10:15 م
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جمارك سفاجا تضبط 5 محاولات لتهريب مستحضرات التجميل وطائرة تنصت وبندقية بالتلسكوب

الأربعاء، 21 مارس 2018 10:09 م
جمارك سفاجا تضبط 5 محاولات لتهريب مستحضرات التجميل وطائرة تنصت وبندقية بالتلسكوب الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك





كتب أحمد يعقوب
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تمكنت دارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة مدحت رجب أحمد مدير عام جمارك سفاجا بالاشتراك مع إدارة إدارة البحث الجنائى من ضبط 5 محاولات تهريب لكمية من مستحضرات التجميل وطائرة تنصت وبندقية ضغط هواء بالتلسكوب بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص

 ففى المحاولة الأولى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ميناء ضبا السعودى بإدارة تفتيش الركاب برئاسة  محمد يحيى مدير إدارة تفتيش الركاب تم ضبط طائرة تنصت وتجسس مزودة بكاميرا وكمية من مستحضرات التجميل مخفاه داخل الأمتعة الشخصية للراكب  أ . ر . م

وفى المحاولة الثانية تم ضبط بندقية ضغط هواء بالتلسكوب و 500 كبسولة رش داخل الأمتعة الشخصية الخاصة بالراكب المصرى  م . ا  . م

وفى المحاولات الثالثة والرابعة والخامسة تم ضبط 350 عباية حريمى وكمية من قطع غيار الجرارات الزراعية وملمعات الزجاج ومنظمات السجاد مخفاة داخل الأمتعة الشخصية الخاصة بثلاثة ركاب مصريين وبلغت التعويضات المستحقة 123 ألف و 718 جنيه.

وقرر مدحت رجب أحمد مدير عام جمارك سفاجا إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير  5 محاضر ضبط جمركى  والتحفظ على المضبوطات

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك والدكتور طارق العزب رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

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