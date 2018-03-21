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جرافات الاحتلال الإسرائيلى تتوغل بغزة.. واعتقال 35 فلسطينيا فى الضفة والقدس

الأربعاء، 21 مارس 2018 10:17 ص
جرافات الاحتلال الإسرائيلى تتوغل بغزة.. واعتقال 35 فلسطينيا فى الضفة والقدس عنف الاحتلال ضد الفلسطينيين - صورة أرشيفية





رام الله أ ش أ
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اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلى، 35 فلسطينيا فى أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس، فى حملة واسعة شنتها فجر اليوم الأربعاء.

فيما توغلت جرافات عسكرية إسرائيلية فى قطاع غزة ، وواصلت زوارق الاحتلال ملاحقة وإطلاق النار تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين شمال غزة.

ففى الضفة الغربية، اعتقلت عناصر من الجيش الإسرائيلى 15 فلسطينيا، أما فى القدس ومخيم شعفاط فقامت الوحدات الخاصة باعتقال 20 شابا وطفلا وتم تحويلهم إلى الجهات الأمنية الإسرائيلية بذريعة أنهم مطلوبون أمنيا .

وفى سياق التطورات الميدانية على الشريط الحدودى مع قطاع غزة، أفاد شهود عيان بتوغل محدود لـ6 جرافات عسكرية إسرائيلية قرب "ناحل عوز" شرقى مدينة غزة، كما واصلت زوارق الاحتلال ملاحقة وإطلاق النار تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين شمال غزة.

كما تم إطلاق نار تجاه الأراضى الزراعية من موقع "أبو مطيبق" شرقى مخيم المغازى شرق وسط قطاع غزة.

وتوغلت عدة آليات للجيش الإسرائيلى شرقى مدينة غزة صباح اليوم الأربعاء، وهو التوغل الثالث خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار شهود العيان إلى أن دبابات مدفعية إسرائيلية تساند الجرافات المتوغلة قرب موقع "ناحل عوز" العسكرى الإسرائيلي، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع فى سماء المنطقة.

 


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