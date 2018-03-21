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جامعة جواهر لال نهرو تمنح رئيس جامعة أسوان الدرع وتدعوه لزيارتها

الأربعاء، 21 مارس 2018 04:56 م
جامعة جواهر لال نهرو تمنح رئيس جامعة أسوان الدرع وتدعوه لزيارتها تسليم درع جامعة جواهر لال نهرو الهندية للدكتور أحمد غلاب





أسوان - صلاح المسن
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وجهت جامعة جواهرلال نهرو دعوة  للدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان ، لزيارة جامعة جواهر لال نهرو فى شهر سبتمبر المقبل في إطار توثيق التعاون الأكاديمي بين مصر والهند.

جاء ذلك خلال بيان صحفي لجامعة أسوان وتضمن البيان ، أن الدكتور ماجد الجبالي رئيس قسم اللغة البرتغالية بجامعة أسوان سلم درع جامعة جواهر لال نهرو الهندية للدكتور أحمد غلاب  رئيس جامعة أسوان وبحضور الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وكان قسم اللغة البرتغالية بجامعة أسوان قد شارك في المؤتمر الدولي السادس للدراسات الاسبانية والبرتغالية في الهند  من 8 إلى 9 مارس 2018 وخاصة بعد زيارة سفير الهند بمصر سانجاي باتاشاريا لجامعة أسوان في 18 فبراير الماضى.




 

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