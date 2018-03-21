جامعة المنوفية تنظم ندوة بعنوان "مقومات النجاح وقوة التفكير الإيجابى"







المنوفية - محمود شاكر

نظمت جامعة المنوفية ندوة بعنوان (مقومات النجاح وقوة التفكير الإيجاب) بكلية الحقوق جامعة المنوفية، تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة، والدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بحضور عمداء كليات الجامعة، وبعض من وكلاء الكليات باستضافة البرلمانية الدكتورة جهاد إبراهيم وخبير التنمية البشرية بسام الخورى والبرلمانى ماجد أبو الخير.

وأكد الخولى خلال كلمته بالندوة، أن المجتمع يجب أن يغير نظرته لمتحدى الإعاقة، لأنهم أثبتوا للجميع أنهم قادرين على تحدى الواقع، وأنهم يستطعيون فعل كل شىء عندما تصور البعض أنهم عاجزون عن فعل أى شىء.

وأضاف أن اهتمام الدولة وتوجهها باعتبار هذا العام لمتحدى الإعاقة خير دليل على دورهم الكبير فى بناء مستقبل وطنهم وأنهم جزء لا يتجزأ من حكاية الوطن،

ووجه رئيس الجامعة حديثه للطلاب أنه لا يوجد مستحيل وكل مشكلة وتحدى يقابلك أجعل منه بداية جديدة، وإذا تعثرت فى طريقك انهض واستكمل طريقك وانظر إلى قصص النجاح عبر الصعاب وتحدوا الإعاقة بل جعلوها نقطة تميز يفتخرون بها.

وأشار مبارك إلى أهمية التفكير الإيجابى والبعد عن السلبية ووضع هدف لتحقيقه وبذل كل جهد لتصل إليه، مضيفًا أن الجامعة بصدد تنظيم سلسلة من هذه الندوات لنشر ثقافة التفكير الإيجابى وعرض نماذج ناجحة للطلاب تساهم فى تشكيل عقلهم وتفكيرهم.

ومن جانبها، بدأت الدكتورة جهاد إبراهيم كلمتها بقصة كفاحها مع الطبيعة الخلقية، وكيف حاربت شيطان نفسها حتى وصلت لبطلة مصر فى السباحة وعضو هيئة تدريس بجامعة عين شمس وأخيرًا عضو بالبرلمان المصرى، كما ركزت على ضرورة تغيير الثقافة المجتمعية والثقافة المحيطة المميتة وأن التنمية البشرية هى تنمية للروح ومن لا يعرفها فهو جسد بلا حياة.