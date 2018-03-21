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جامعة المنوفية تجرى انتخابات عضوية صندوق تحسين العاملين بجامعات مصر غدا

الأربعاء، 21 مارس 2018 12:41 م
جامعة المنوفية تجرى انتخابات عضوية صندوق تحسين العاملين بجامعات مصر غدا جامعه المنوفيه





المنوفية – محمود شاكر
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تعقد جامعة المنوفية غدًا الخميس انتخابات عضوية صندوق تحسين أحوال العاملين بجامعات مصر وذلك لاختيار ممثل منتخب عن الجامعة ليكون عضوًا بمجلس إدارة الصندوق وذلك طبقــًا للمادة السادسة من اللائحة المالية لصندوق تحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس .

وأكد بيان للجامعة أنه من المقرر أن يتم التصويت في الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءً بمقر الإدارة العامة للجامعة بقاعة المؤتمرات بمركز ألمعلومات وسوف يتقدم في العضوية تسعة أعضاء وهم جلال عبد السلام رئيس مجلس الإدارة المركزية لمكتب رئيس ألجامعة مصطفى سليمان محمود موجة إداري بالإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بالإدارة العامة لجامعة ياسر سعد غنيم مدير إدارة رعاية الشباب بكلية الطب البيطري.

كما يتقدم إيهاب زاهر حسنين باحث شئون أفراد بالإدارة العامة شئون العاملين بإدارة ألجامعة فتحي محمود أبو صقر سباك ممتاز بالمستشفى ألجامعي محمد إبراهيم أبو سكينة أخصائي رعاية عاملين بالمستشفى ألجامعي شوقي أشرف عبد الوارث أخصائي تمريض ثالث بالمستشفى ألجامعي أيمن عبد الحكيم عبد الرحمن مدير إدارة الدراسات العليا والبحوث كلية الحقوق، أحمد عبد العزيز الخولي أخصائي تحليل وتصميم نظم إدارة البرمجة بمركز المعلومات.

 

 
 
 
 
 
 

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