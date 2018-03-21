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جامعة المنوفية : تثبيت المؤقتين مسئولية جهاز التنظيم والإدارة ووزارة المالية

الأربعاء، 21 مارس 2018 01:10 م
جامعة المنوفية : تثبيت المؤقتين مسئولية جهاز التنظيم والإدارة ووزارة المالية الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية





المنوفية – محمود شاكر
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قال الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية إن التسوية وتثبيت المؤقتين بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية وأن الجامعة أتمت كل المطلوب منها من الجهاز المركزى وأرسلت الدرجات المالية للتسويات والتثبيت وكل المستندات والأوراق اللازمة وفى انتظار وصول أخبار التسويات والتثبيت.

وأوضح الخولى فى بيان له اليوم،أن هذا جاء ردا على الأسئلة الكثيرة عن أسباب تأخير تسويات وتثبيت المؤقتين بجامعة المنوفية، مشيرا إلى أن كل الأمور مسألة وقت تتم فيه كافة المراجعات فى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية لأن أمامهم أعداد كبيرة من كل الجامعات والمؤسسات بالدولة.

وطالب الجميع التحلى بالصبر حتى تصل الموافقات،وستقوم الجامعة بعد وصول التسويات والتثبيت بعمل اللازم نحو تسكين الجميع فى الأماكن المناسبة لمؤهلاتهم من خلال لجنة الموارد البشرية بالجامعة،مؤكدا أن هناك تواصل بشكل مباشر مع رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة واهتمام من جانبه لإنهاء أوراق جامعة المنوفية فى أقرب وقت.

 

 

 

 


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