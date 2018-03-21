جامعة المنصورة تنظم ندوة لعرض كتاب "ملكات الفراعنة.. دراما الحب والسلطة"

نظمت كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة بالتعاون مع مركز زاهى حواس للمصريات ندوة لعرض كتاب "ملكات الفراعنة .. دراما الحب والسلطة"، وذلك باستضافة الدكتور الحسين عبد البصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية والمشرف العام على مركز زاهى حواس للمصريات التابع لمكتبة الإسكندرية، تحت رعاية الدكتور محمد القناوى رئيس جامعه المنصورة ، وإشراف الدكتور أمينة إبراهيم شلبى عميد الكلية، وتنظيم الدكتور أحمد عثمان شلبى وكيل الكلية للتعليم والطلاب، والدكتور نهاد كمال الدين وكيل الكلية للدراسات العليا.

ويتناول الكتاب 30 ملكة مصرية منذ الملكة "نيت حتب" فى الأسرة الأولى المصرية القديمة مرورًا بالملكات العظيمات حتشبسوت وتى ونفرتيتى ونفرتارى وتاوسرت وصولًا إلى الملكة المصرية الشهيرة كليوباتر.

شارك بالندوة طلاب كلية السياحة والفنادق وطلاب كليه الآداب قسم الآثار المصرية القديمة.