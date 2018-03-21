جامعة القاهرة تنظم المهرجان الدولى الخامس للأم المثالية بحضور وزيرة التضامن







نظمت جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، وبالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، المهرجان الدولى الخامس للأم المثالية، وذلك بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى، والدكتور صلاح الدين الجعفراوى ممثل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، وخالد بن زايد عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والانسانية، ونزيه حمد رئيس جمعية أهدى، والدكتور مصفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية الخيرية، وعدد من ممثلى السلك الدبلوماسى العربى، إلى جانب الأمهات المثاليات من مصر والدول العربية وأسرهم، وعدداً من الأساتذة والطلاب.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن يوم 21 مارس من كل عام، أصبح علامة فى تاريخ مصر والعالم العربى، وفى قلوبنا، حيث نتذكر أمهاتنا وكل امرأة لها بصمة فى حياتنا، سواء على المستوى الشخصى او المؤسسى والمهنى.

وأشار الخشت، إلى أن احتفالية الأم المثالية، هى نموذج للتعاون بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى لتكريم الأم، مقدماً التحية والتقدير لكل أم وكل امرأة فى مصر والعالم العربى، لتميزها وتفانيها فى خدمة أوطانها.

وأعلن الخشت عن تكريم جامعة القاهرة، لبعض النماذج المشرفة، ومن بينها الدكتورة غادة والى باعتبارها شخصية عامة لها بصمات بارزة فى حياة المرأة المصرية من خلال وزارة التضامن الاجتماعى، إلى جانب دورها فى الاهتمام بالمرأة المعيلة التى تمثل نموذجاً للمرأة المجاهدة والمناضلة التى تباعدت بها الأقدار، وشاءت الظروف الصعبة أن تعيل أسرتها وتقوم بها.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة تكرم، فى الاحتفالية، الوزيرة نجلاء الأهوانى أستاذة الاقتصاد بالجامعة لدورها الفاعل فى العمل التطوعى، والدكتورة أميرة حلمى مطر رائدة الدراسات الفلسفية فى العالم العربى.

ومن جانبها، قالت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، إن جامعة القاهرة هى الجامعة الأم والأعرق والأعظم فى مصر، مضيفةً أن مناسبة عيد الأم هى مناسبة سعيدة، حيث تعتز مصر بعيد الأم، الذى أصبح له احتفالاً رئاسياً لتكريم المرأة على كافة الأصعدة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن أى نجاح للوزارة هو شراكة بين جميع العاملين والمؤسسات الأخرى فى الدولة، ومنها المؤسسات الأهلية، مثل مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة أهدى، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، مشيرةً إلى دور تلك المؤسسات، وغيرها فى النهوض بالقرى بمحافظات الجمهورية من خلال المشروعات الصغيرة، التى تتيح المزيد من فرص العمل وزيادة دخل الأسرة والعمل التنموى.

وأشار الدكتور صلاح الدين الجعفراوى ممثل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، بأن المنظمة تهتم بقضية المرأة، لأنها العنصر الأساسى فى الأسرة التى تعد أساس استقرار المجتمع، موضحاً أن المنظمة عملت منذ انشائها على بلورة خطط شاملة للمحافظة على كافة الحقوق الخاصة بأعضاء الأسرة وجعلهم أفراداً مؤهلين من جميع النواحى.

وقال الجعفراوى، أن هذا الاحتفال، هو اعتراف بما تقوم به المرأة بإخلاص من أعمال للنهوض بأسرتها، ومن ثم الارتقاء بمجتمعها.

وتم، خلال المهرجان الدولى الخامس للأم المثالية، تكريم عدد من الأمهات المثاليات على مستوى مصر والوطن العربى، إلى جانب عدد من الأمهات المثاليات من جامعة القاهرة. وقد شهدت الاحتفالية بعض العروض الفنية التى تفاعل معها الحضور.