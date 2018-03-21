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جامعة أكتوبر للعلوم تناقش استخدام التكنولوجيا بالتعليم العالى.. 29 مارس

الأربعاء، 21 مارس 2018 10:28 م
جامعة أكتوبر للعلوم تناقش استخدام التكنولوجيا بالتعليم العالى.. 29 مارس جامعة أكتوبر للعلوم - أرشيفية





وائل ربيعى
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تنظم جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA، المؤتمر السنوى الدولى الثانى لها فى التعليم العالى بالتعاون مع جامعة جرينتش البريطانية، ويتناول هذا المؤتمر أحدث الموضوعات العالمية التى تناقش حاليا فى التعليم العالى   عن "استخدام التكنولوجيا والطرق الحديثة فى التعليم والتعلم والتقييم".

ويعقد المؤتمر يوم الخميس 29 مارس بالجامعة، ويهدف المؤتمر إلى تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس وتبادل الأفكار الحديثة الخاصة باستخدام التكنولوجيا فى تطوير العملية التعليمية وعرض الأبحاث التى تتناول الدراسات والحالات العملية من تسع كليات نجحت بالفعل فى تحقيق التطوير المتعلق باستخدام التكنولوجيا فى التعليم والتعلم والتقييم داخل المؤسسات التعليمية.

من جانبه، أكدت الدكتورة نوال الدجوى، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA، أن هذا المؤتمر يعد تتويجا لشراكتهم البريطانية مع الجامعات، مشيرة إلى أن استخدام التكنولوجيا فى التعليم العالى ستنعكس بشكل مباشر على خدمة مجتمعنا وبلدنا الحبيبة مصر.

وأعلنت الدجوى، أن الجامعة منحت الباحثين من أعضاء هيئة التدريس المشاركين فى هذا المؤتمر الزمالة فى التعليم العالى من إنجلترا نظرا لحرص الجامعة على تنمية القوى البشرية العاملة فى مؤسساتها التعليمية.

 


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جامعة اكتوبر للعلوم

استخدام التكنولوجيا فى التعليم العالى

مؤتمر دولى




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