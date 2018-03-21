"جابان توباكو" تنظم حلقة نقاشية حول تحديات الصناعة اليوم

"جابان توباكو" تنظم حلقة نقاشية حول تحديات الصناعة اليومالأربعاء، 21 مارس 2018 03:00 ص
سجائر ارشيف
كتب عبد الحليم سالم
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تنظم شركة جابان توباكو إنترناشيونال (جى تى اى) اليابانية اليوم، حلقة نقاشية حول آخر المستجدات الخاصة بصناعة السجائر والتطورات التى شهدتها الشركة، وذلك بأحد فنادق القاهرة.
يشهد الحلقة لفيف من رجال صناعة السجائر فى مصر، ومن المنتظر أن تتطرق لأبرز التحديات العالمية والإقليمية التى تواجه الصناعة.
جدير بالذكر أن الشركة الشرقية للدخان تصنع سجائر شركة "جابان توباكو " فى مصر.
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