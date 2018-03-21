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تمريض جامعة سوهاج: قافلة توعوية تمريضية بقرية آبار بمركز أخميم

الأربعاء، 21 مارس 2018 04:01 م
تمريض جامعة سوهاج: قافلة توعوية تمريضية بقرية آبار بمركز أخميم جانب من قافلة التمريض بسوهاج





سوهاج - محمود مقبول
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نظمت كلية التمريض بجامعة سوهاج، فعاليات القافلة التمريضية التوعوية، بقرية أبار الملك بمركز أخميم بالمحافظة، والتى تستمر لمدة 3 أيام، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة.

وقالت الجامعة فى بيان له أن هذه القوافل الطبية تعد بوابة الجامعة على المجتمع الخارجى، وتنفيذها يأتى فى إطار تفعيل دور الجامعة التعليمى والصحى والتوعوى لخدمة المرضى غير القادرين، وتقديم الرعاية الطبية والصحية لهم على أكمل وجه.

وأوضحت الدكتورة سامية سعيد عميد الكلية،إن هذه القوافل قام بتنفيذها قطاع خدمة البيئة وتنمية المجتمع، بمشاركة 25 طالب وطالبة من مختلف الفرق الدراسية، حيث تم خلالها تقديم معلومات توعوية لأهالى القرية عن أمراض الكبد والباطنة والأمراض المتوطنة،وقياس العلامات الحيوية كالضغط والسكر.

وأضافت الدكتورة يسرية السيد وكيل الكلية لشئون البيئة وتنمية المجتمع، أنه تم زيارة مدرسة القرية لتعليم الأطفال نظافة الفم والأسنان، بالإضافة إلى عرض برنامج تثقيفى عن كيفية فحص الثدى الذاتى، ومعلومات صحية عن بطانه الرحم المهاجرة، مما لاقى استحسان من أهالى القرية وردود فعل إيجابية.

 


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