تقديم أول إشكال أمام مجلس الدولة لوقف تنفيذ حكم "أوبر وكريم"الأربعاء، 21 مارس 2018 09:23 ص
القضاء الإدارى - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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قال المحامى سمير صبرى، إن أعدّ إشكالا لتقديمه لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، يطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر بإيقاف تراخيص شركتى أوبر وكريم، التى أصدرتها الجهات الإدارية سامحة للشركتين بنقل الركاب فى مصر، مع إلزام الحكومة والجهات التنفيذية بوقف نشاط الشركتين.
وأضاف "صبرى"، أن المحكمة قالت إن شركتى أوبر وكريم خالفتا شروط الترخيص، وقانون المرور، وقامتا بنقل ركاب بالمخالفة للقوانين، وذلك فى حكمها فى الدعوى التى أقامها 42 من سائقى التاكسى الأبيض، طالبوا فيها القضاء الإدارى بإلزام مجلس الوزراء بوقف ترخيص مزاولة شركتى أوبر وكريم للعمل فى مصر.
وتابع المحامى سمير صبرى، بحسب الإشكال الذى أعده، قائلا: "لما كان هذا الحكم قد ألحق بالمستشكل وأسرته أضرارا جسيمة، يحق الاستشكال فيه لحين الفصل فى الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على هذا الحكم".
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