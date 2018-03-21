تعيين 3 رؤساء أقسام بكليات جامعة أسيوط وفرعها بالوادى الجديد







أسيوط ـ محمود عجمي

أصدر الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، قرارات بتعيين 3 رؤساء أقسام بعدد من كليات الجامعة وفرعها بالوادى.

تضمنت القرارات تعيين الدكتور حماد مصطفى عزب الأستاذ بقسم القانون التجارى بكلية الحقوق رئيساً لمجلس القسم، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

أما بفرع الجامعة بمحافظة الوادى الجديد فقرر تعيين الدكتور رجب كامل محمد الأستاذ بقسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية رئيساً لمجلس القسم، لمدة ثلاث سنوات، والدكتور أحمد محمد دياب الأستاذ المساعد بقسم المجتمع الريفى والإرشاد الزراعى بكلية الزراعة بعمل رئيس القسم.