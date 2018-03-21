تعليم شمال سيناء تنظم يوم محاكاة للعملية الانتخابية غدًا

تعليم شمال سيناء تنظم يوم محاكاة للعملية الانتخابية غدًاالأربعاء، 21 مارس 2018 07:54 ص
الانتخابات
شمال سيناء. - محمد حسين
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تستعد مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء لتنظيم يوم فعاليات محاكاة للعملية الانتخابية.
وقال الدكتور عبد الكريم الشاعر وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، إن الفعاليات تأتى تحت عنوان يوم للوطن وتقام غدًا الخميس .
وأوضح إن من بين فقرات الفعاليات عروض طلبة التربية الخاصة، وماراثون الدراجات، والخدمة عامة وتوزيع الهدايا على الأطفال، وتحية علم مصر، والدعوة لمكتب ذوى القدرات الخاصة وجميع الزملاء بالمديرية، وستقام الفعاليات فى حى ضاحية السلام، وتنطلق من أمام مدرسة بنك سيناء بجوار السوق، وصولا لجامعة العريش.
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