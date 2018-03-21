تعرف على 10 شروط للفوز بترخيص مصنع بالمجمع الثانى جنوب بورسعيد







بورسعيد - محمد عزام

أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم، الأربعاء، عن بدء تلقى طلبات الراغبين فى إقامة مشروعات صناعية بالمجمع الصناعى الثانى الذى سيقام بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وذلك فى إطار دعم عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية لمشروعات التنمية بالمحافظة.

وحددت المحافظة شروطاً للحصول على مصنع وهى:

1-أن يكون سن المتقدم ما بين 25 إلى 45 عاما.

2-تخصص الوحدة الواحدة لعدد لا يقل عن اثنين من الشباب المتقدم للمشروع

3-أن يكون من أبناء بورسعيد

4-أن يكون حاصلا على مؤهل متوسط على الأقل

5-أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للمتقدمين للمشروع من الذكور

6-ألا يعمل المتقدم بالقطاع الحكومى أو العام.

7-يشترط عدم الاستفادة من أية مشروعات استثمارية أخرى تم طرحها من المحافظة أو منتفع بأى من وحدات جمعيات الصناعات الصغيرة.

8-أن تتوافر للمتقدم قدرة مالية تقدر بنسبة 15% من قيمة تكلفة الوحدة بإفادة بنكية قبل التسليم وكذا تقديم المستفيد شهادة من البنك المركزى والصندوق الإجتماعى تفيد سلامة موقفه المالى وقبل التسليم للوحدة.

-9 أن يكون قد تم استيفاء استمارة بيانات المشروع المعدة والمرفقة بالإعلان.

-10 أن يكون قد تقدم على موقع البوابة الإلكترونية للمحافظة من اليوم وحتى 45 يوماً.

- وللتسجيل على الرابط التالى.. اضغط هنا