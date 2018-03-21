تعرف على وسام الكمال وأشهر من حصلوا عليه.. بعد قرار الرئيس منحه للأم المثالية







كتبت – منى ضياء

تقليد هام أرساه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمنح الأمهات المثاليات وسام الكمال فى عيد الأم منذ عام 2015، بعد أن كان هذا الوسام يمنح فى الماضى لسيدات العائلة المالكة والأميرات، ولكن بقرار من الرئيس أصبحت الأمهات المثاليات ضمن قوائم الحاصلين على هذا الوسام الرفيع. فما أصل وسام الكمال؟ ومن أشهر من حصلوا عليه؟.

السيسي يكرم الأم المثالية

تأسيس وسام الكمال

وسام الكمال تأسس فى مصر عام 1915 بأمر سلطانى أصدره السلطان حسين كامل، وظل متعارفا عليه فى عهد الجمهورية بعد ثورة 23 يوليو، ويمنح هذا الوسام للسيدات فقط.

ولكى تحصل سيدة على هذا الوسام، لابد أن تكون قد أدت خدمات ممتازة للبلاد أو للإنسانية، بموجب نص المادة التاسعة من القانون 12 لسنة 1972، ويشتمل الوسام على 4 طبقات هى الممتازة، والأولى، والثانية، والثالثة، وتخصص الطبقة الممتازة لزوجات رؤساء الدول والملوك، ويمكن إهداؤها لزوجات أولياء العهد أو نواب الرؤساء.

أشهر من حصل على وسام الكمال

ولأنه وسام الأميرات، فإن أشهر من حصل عليه هم من العائلة المالكة فى مصر، أو من أميرات الدول وجميعها أوسمة من الطبقة الممتازة، ومن أشهرهم إليزابيث الثانية ملكة إنجلترا، والأميرة ديانا أميرة ويلز، والملكة صوفيا ملكة إسبانيا، والأميرة كرستينا دوقة بالما دى مايوركا، والملكة أيشواريا ملكة نيبال، والملكة نور ملكة الأردن، ومن مصر الأميرة فوزية، والملكة نازلى، والملكة فريدة، والملكة ناريمان.

كما حصلت على هذا الوسام أيضًا كل من الملكة تاج الملوك ملكة إيران، والأميرة فايزة، والأميرة فائقة، والأميرة فتحية.

أم كلثوم حصلت على وسام الكمال قبل ثورة 52 المجيدة

استثناء واحد فقط شهدته مصر قبل ثورة 1952، هو منح وسام الكمال لسيدة الغناء العربى أم كلثوم عام 1944 من الطبقة الممتازة، وظل هذا الوسام مجمدا سنوات طويلة، حتى أصدر الرئيس السيسي قرارا بمنح الأمهات المثاليات وسام الكمال من الدرجة الثانية اعتبارا من عام 2015، واستمر هذا التقليد حتى الآن، تقديرا لدور الأمهات المثاليات.