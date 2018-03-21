تعرف على مواعيد امتحانات نهاية العام بمحافظة أسوان







أسوان - عبد الله صلاح

اعتمد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى "نهاية العام" للعام الدراسى 2017 /2018 والخاص بصفوف النقل والشهادة المحلية.

وأكد مختار شاهين، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أنه تم تدارك أحداث امتحانات الفصل الدراسى الأول والتى نتج عنها عدم رضا بعض الطلاب وآولياء الأمور عن جداول الامتحانات من حيث التوقيت، وتم الالتزام بما وعد به أولياء الأمور من مراعاة ظروف الطلاب خاصة المرحلة الإبتدائية.

وأضاف "شاهين"، فى بيان صحفى، أن الامتحانات ستبدأ السبت الموافق 21/4/2018 وتنتهى الخميس 10/5/2018 قبل بدء شهر رمضان المقبل، موضحا بأن امتحانات الصفوف "الأول والثانى والثالث" الإبتدائى تبدأ السبت الموافق 21/4/2018 وتنتهى الإثنين الموافق 23/4/2018 ، والصفوف ( الرابع والخامس والسادس ) الإبتدائى تبدأ الثلاثاء الموافق 24/4/2018 وتنتهى الإثنين 30/4/2018، أما الصفان الأول والثانى الإعدادى فتبدأ الإثنين 23/4/2018م وينتهيان الإثنين 30/4/2018.

وأشار إلى أن امتحانات الصف الثالث الإعدادى الشهادة الإعدادية ستبدأ الخميس الموافق 3/5/2018 وتنتهى الخميس الموافق 10/5/2018، لافتا إلى أن امتحانات الصف الأول الثانوى العام تبدأ السبت 21/4/2018 وتنتهى الأربعاء 9/5/2018م ، بينما يبدأ الصف الثانى الثانوى العام امتحاناته الأحد 22/4/2018 وينتهى الخميس 10/5/2018.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن امتحانات الصفان الأول والثانى الثانوى الفنى (نظام الثلاث سنوات) والصفوف من الأول إلى الرابع بالتعليم الفنى (نظام الخمس سنوات) تبدأ السبت 21/4/2018 وتنتهى الأربعاء 2/5/2018، أما بالنسبة لإمتحانات الدور الثانى أكد سيادته انها تبدأ 3/7/2018 وتنتهى 19/7/2018.