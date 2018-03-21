تعرف على مستندات استخراج شهادة وفاة مصرى بالخارج × 4 خطوات







كتب أحمد حربى

حددت مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية المصرية، عدداً من الإجراءات الواجب إتباعها للحصول علي شهادة وفاة مصرى فى أى دولة سواء أكانت عربية أم أجنبية.

وبحسب دليل خدمات وزارة الداخلية لابد من شراء نموذج الوفاة وملئ البيانات، وتقديمه واستلام الوثيقة، وكذلك لا بد من وجود 4 مستندات مهمة للحصول على شهادة الوفاة وهى:

• نموذج 27 طلب قيد وفاة ساقط قيد.

• أصل شهادة الوفاة الأجنبية أو خطاب من الإدارة القنصلية.

• مستند يفيد تمتع المتوفى بالجنسية المصرية حتى تاريخ وفاته.

• تباع النماذج بكافة مكاتب مصلحة الأحوال المدنية أو فروعها.