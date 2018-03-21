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تعرف على الخريطة الانتخابية واللجان بماراثون الرئاسة فى أسوان

الأربعاء، 21 مارس 2018 10:59 ص
تعرف على الخريطة الانتخابية واللجان بماراثون الرئاسة فى أسوان لجنة انتخابات - أرشيفية





أسوان – عبد الله صلاح
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بدأ العد التنازلى لانتخابات الرئاسة المصرية مارس 2018، حيث تم الانتهاء من كافة الاستعدادات النهائية للانتخابات، وحصل "اليوم السابع" على الأرقام والأعداد الخاصة بالناخبين واللجان الانتخابية بمحافظة أسوان.

وأكد بيان للجنة المشرفة على الانتخابات بمحافظة أسوان،أن إجمالى عدد الناخبين بالمحافظة يبلغ، 974 ألفا و972 ناخبا وناخبة، موزعين على 8 لجان عامة، و249 لجنة فرعية، و228 مقرا ومراكز انتخابية.

كما تم تجهيز 182 مدرسة، و8 مبان شئون اجتماعية، و15 مبنى تابع للشباب والرياضة، و4 مبان تابعة للشئون الصحية، و8 مبان تابعة للأزهر، و6 تابعة للوحدات المحلية، واثنين تابعين لمديرية الزراعة، ومبنى للتدريب المهنى والإصلاح الزراعى وقصر الثقافة، بإجمالى 228 مقرا انتخابيا.

فى دائرة قسم شرطة أول أسوان، بلغ عدد الناخبين 126 ألفا و159 ناخب وناخبة، موزعين على 28 لجنة فرعية و20 مقر انتخابى، وفى دائرة قسم ثان أسوان، بلغ عدد الناخبين 105 ألفا و949 ناخب وناخبة، موزعين على 22 لجنة فرعية و17 مقر انتخابى، وفى دائرة مركز شرطة أسوان بلغ عدد الناخبين 46 ألفا و626 ناخب وناخبة، موزعين على 14 لجنة فرعية و13 مقر انتخابى، وفى دائرة مركز شرطة أبوسمبل بلغ عدد الناخبين 3748 ناخب وناخبة، موزعين على لجنة فرعية واحدة ومقر انتخابى واحد، وفى دائرة مركز شرطة دراو بلغ عدد الناخبين 85 ألفا و625 ناخب وناخبة، موزعين على 20 لجنة فرعية، و19 مقر انتخابى، وفى دائرة مركز شرطة كوم أمبو بلغ عدد الناخبين 239 ألفا و733 ناخب وناخبة، موزعين على 57 لجنة فرعية، و54 مقر انتخابى، وفى دائرة مركز شرطة نصر النوبة بلغ عدد الناخبين 72 ألفا و189 ناخب وناخبة، موزعين على 42 لجنة فرعية، و42 مقر انتخابى، وفى دائرة مركز شرطة إدفو بلغ عدد الناخبين 294 ألفا و943 ناخب وناخبة، موزعين على 65 لجنة فرعية، و62 مقر انتخابى.

بيان رئاسة الجمهورية
بيان اللجان الانتخابية

 


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