تعرف على التحويلات المرورية بعد غلق مطلع الدائرى من الصحراوى اتجاه الرماية







كتب عبد الرحمن سيد

كشف مصدر أمنى عن تفاصيل إغلاق مطلع الطريق الدائرى اتجاه الرماية، التى تشرف عليها الإدارة العامة للمرور، موضحا إنه مع اقتراب افتتاح المتحف الكبير ستجرى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أعمال تطوير للمطلع، مما يستلزم إغلاقه وإجراء تحويلات مرورية وسط انتشار الخدمات المرورية على مدار أسبوع كامل خلال فترة اﻷعمال.

وأضاف المصدر، إن التحويلات المرورية ستكون بسبب غلق مطلع الدائرى"القوس الغربى" للقادم من طريق إسكندرية الصحراوى"أسفل الطريق الدائرى"، وعلى المواطنين الراغبين فى استكمال الرحلة المروريةفى الصعود للدائرى اتجاه المريوطية و محور 26 يوليو و الطريق الدائرى السير لمسافة 600 مترا اتجاه ميدان الرماية ثم الدوران من فتحة الدوران أمام البنك اﻷهلى والعودة مرة أخرى اتجاه طريق الإسكندرية و الصعود من مطلع الطريق الدائرى للقادم من ميدان الرماية اتجاه المناطق السابق ذكرها.

وأشار المصدر، إن تلك اﻷعمال تتم بالتنسيق مع إدارة المرور برئاسة اللواء عصمت الأشقر مساعد الوزير للمرور، و الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمدة أسبوع بسبب اقتراب افتتاح المتحف الكبير مع إجراء تعديلات مرورية بتقاطع الدائرى مع طريق إسكندرية الصحراوى، حيث يتم استحداث حارتين مروريتين بالطريق الصحراوى من أسفل الطريق الدائرى، وحتى ميدان الرماية ليصبح عرض الطريق 4 حارات بسبب اقتراب افتتاح المتحف الكبير الذى يتم إنشائه بالطريق الصحراوى و سوف تتم عملية الغلق الساعة 12 ليلا ولمدة أسبوع .