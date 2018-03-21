تعرف على الإجراءات والأوراق المطلوبة لاستخراج بدل فاقد لرخصة القيادة

تعرف على الإجراءات والأوراق المطلوبة لاستخراج بدل فاقد لرخصة القيادةالأربعاء، 21 مارس 2018 10:24 ص
رجل مرور يوزع كتيب ارشادات
كتب عبد الرحمن سيد
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توجد مجموعة من الإجراءات والأوراق المطلوبة، لاستخراج المستندات لبدل فاقد لرخصة السيارة، بعدما يتم فقدها، ولكى يتم استخراج الرخصة مرة أخرى يتم اتباع مجموعة من الخطوات ومنها:
-تحرير مذكرة فى حالة الفقد بمركز أو قسم الشرطة المختص
-استخراج شهادة براءة الذمة
-تقديم طلب استخراج الرخصة على النموذج
-تقديم صورة بطاقة الرقم القومى بعد الاطلاع على الأصل
-إصدار الرخصة لمقدم الطلب
-تقديم مستند إقامة مقدم الطلب فى دائرة القسم أو وحدة المرور
-صورة بطاقة الرقم القومى لمالك المركبة سارية والاطلاع على الأصل
-شهادة براءة الذمة
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