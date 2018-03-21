تعرف على الإجراءات والأوراق المطلوبة لاستخراج بدل فاقد لرخصة القيادة







كتب عبد الرحمن سيد

توجد مجموعة من الإجراءات والأوراق المطلوبة، لاستخراج المستندات لبدل فاقد لرخصة السيارة، بعدما يتم فقدها، ولكى يتم استخراج الرخصة مرة أخرى يتم اتباع مجموعة من الخطوات ومنها:

-تحرير مذكرة فى حالة الفقد بمركز أو قسم الشرطة المختص

-استخراج شهادة براءة الذمة

-تقديم طلب استخراج الرخصة على النموذج

-تقديم صورة بطاقة الرقم القومى بعد الاطلاع على الأصل

-إصدار الرخصة لمقدم الطلب

-تقديم مستند إقامة مقدم الطلب فى دائرة القسم أو وحدة المرور

-صورة بطاقة الرقم القومى لمالك المركبة سارية والاطلاع على الأصل

-شهادة براءة الذمة