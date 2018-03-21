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تعرف على الإجراءات والأوراق المطلوبة لاستخراج بدل فاقد لرخصة القيادة

الأربعاء، 21 مارس 2018 10:24 ص
تعرف على الإجراءات والأوراق المطلوبة لاستخراج بدل فاقد لرخصة القيادة رجل مرور يوزع كتيب ارشادات





كتب عبد الرحمن سيد
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توجد مجموعة من الإجراءات والأوراق المطلوبة، لاستخراج المستندات لبدل فاقد لرخصة السيارة، بعدما يتم فقدها، ولكى يتم استخراج الرخصة مرة أخرى يتم اتباع مجموعة من الخطوات ومنها:

 

-تحرير مذكرة فى حالة الفقد بمركز أو قسم الشرطة المختص

-استخراج شهادة براءة الذمة

-تقديم طلب استخراج الرخصة على النموذج

-تقديم صورة بطاقة الرقم القومى بعد الاطلاع على الأصل

-إصدار الرخصة لمقدم الطلب

-تقديم مستند إقامة مقدم الطلب فى دائرة القسم أو وحدة المرور

-صورة بطاقة الرقم القومى لمالك المركبة سارية والاطلاع على الأصل

-شهادة براءة الذمة


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