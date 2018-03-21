تعرف على آراء الأئمة فى حكم دعاء الاستفتاح فى صلاة الجنازة

تعرف على آراء الأئمة فى حكم دعاء الاستفتاح فى صلاة الجنازةالأربعاء، 21 مارس 2018 05:00 ص
صلاة الجنازة - أرشيفية
كتب لؤى على
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بعضنا لا يعلم أن هناك دعاء استفتاح فى الصلاة، حيث إن هناك 4 صيغ للدعاء عند الائمة الاربعة، منها: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك.. وقيل: وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفاً مسلما وما أنا من المشركين..والجمع بينهما أولى، هذا فيما يخص الصلاة المفروضة والنوافل أما عن حكم دعاء الاستفتاح فى صلاة الجنازة، فهو مختلف فى مشروعيته فى صلاة الجنازة على ثلاثة أقوال، كالتالى:
القول الأول:يرى أصحابه أن دعاء الاستفتاح سنة بعد التكبيرة الأولى فى صلاة الجنازة، ويقتصر عليه، فلا يقرأ الفاتحة، إذ لا تشرع القراءة فى صلاة الجنازة إلا أن يقرأ الفاتحة بنية الثناء، لا بنية القراءة، ولا يكره ذلك . وهو مذهب الحنفية.
القول الثانى:يرى أصحابه أن دعاء الاستفتاح مستحب فى صلاة الجنازة كغيرها من الصلوات.
القول الثالث:يرى أصحابه أن دعاء الاستفتاح غير مشروع فى صلاة الجنازة ؛ لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف والاختصار ؛ ولذلك لم يشرع فيها قراءة سورة بعد الفاتحة ، وهو أصح قولى الشافعية، والرواية المعتمدة عند الحنابلة.
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