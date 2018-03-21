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"تطوير التمريض بالتكامل مع العلوم" مؤتمر بجامعة بنى سويف 15 أبريل

الأربعاء، 21 مارس 2018 12:50 م
"تطوير التمريض بالتكامل مع العلوم" مؤتمر بجامعة بنى سويف 15 أبريل جامعة بنى سويف





بنى سويف ـ هانى فتحى
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تنظم كلية التمريض بجامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة منتصف أبريل القادم مؤتمر "تطوير التمريض بالتكامل مع العلوم ذات الصلة".
 
وأكد رئيس الجامعة لـ"اليوم السابع"، أن المؤتمر هو المؤتمر السنوي الثامن علمي لكلية التمريض، الذى يضم عدة محاور منها، خلق قنوات التكامل بين علوم التمريض والعلوم الأخرى، تحسين جودة الرعاية الصحية علي أساس الأساليب المبتكرة، تطبيق الممارسات القائمة علي الدليل في المجال الطبي والمجالات الداعمة له، اكتشاف نقاط القوة لتعزيز التميز في التعليم التمريضي، استخدام الابتكارات التكنولوجية في تطوير الممارسات التمريضية.

 


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