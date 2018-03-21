video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 مارس 2018 05:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"تضامن الإسكندرية" تنظم احتفالية تكريم الأم المثالية.. غدا

الأربعاء، 21 مارس 2018 05:00 ص
"تضامن الإسكندرية" تنظم احتفالية تكريم الأم المثالية.. غدا محمد سلطان محافظ الإسكندرية





الإسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق

تنظم مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية غدا الخميس، الاحتفالية السنوية بعيد الأم، بحضور الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية ومدير مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، وذلك احتفالا وتقديرا لدور الأم فى تنشئة الأجيال.

يتم تكريم الأم المثالية الأولى على محافظة الإسكندرية، وهى: نادية أحمد عثمان إدريس، وتقدمت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية بخالص الشكر والتقدير للجنة المشكلة لاختيار الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة وشكر لإدارة الأسرة والطفولة بالمديرية ومدير الإدارة الأسرة والطفولة على ما بذلوه من جهد وصولا لاختيار الأم المثالية وتنظيم الحفل.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تضامن الإسكندرية توزع موتوسيكلات على ذوى الإعاقة 25 فبراير الجارى

اخبار الاسكندرية

اخبار مصر

اخبار محافظات

محافظة الاسكندرية

الام المثالية

التضامن




لا تفوتك
فيديو.. 11 فنانًا يصدرون أغنية "كلنا معاك" لدعم السيسى

فيديو.. 11 فنانًا يصدرون أغنية "كلنا معاك" لدعم السيسى

40 رسالة للسيسي فى حوار"شعب ورئيس".. نفسى المصريين يصبروا شوية والخير جاى.. مشاركة القوات المسلحة فى الاقتصاد من 2 إلى 3%.. لا تهمنى شعبيتى والست المصرية مصنع الرجال.. عبرنا بنجاح مشاكل الدولار والكهرباء والغاز

40 رسالة للسيسي فى حوار"شعب ورئيس".. نفسى المصريين يصبروا شوية والخير جاى.. مشاركة القوات المسلحة فى الاقتصاد من 2 إلى 3%.. لا تهمنى شعبيتى والست المصرية مصنع الرجال.. عبرنا بنجاح مشاكل الدولار والكهرباء والغاز

"لبلدنا.. والناس.. والحرية".. نجوم التوك شو يحتفلون بمرور 10 سنوات على تأسيس"اليوم السابع".. عمرو أديب: من أكبر المواقع فى العالم.. الغيطى: لا أتصور الصحافة بدونه.. الديهى: جمهورية إعلامية.. الباز: أضاف للمهنة

"لبلدنا.. والناس.. والحرية".. نجوم التوك شو يحتفلون بمرور 10 سنوات على تأسيس"اليوم السابع".. عمرو أديب: من أكبر المواقع فى العالم.. الغيطى: لا أتصور الصحافة بدونه.. الديهى: جمهورية إعلامية.. الباز: أضاف للمهنة

التموين: اليوم آخر موعد للأوكازيون الشتوى

التموين: اليوم آخر موعد للأوكازيون الشتوى

جوجل تكشف عن ميزة تتيح للمستخدمين تجربة العاب الموبايل قبل شرائها

جوجل تكشف عن ميزة تتيح للمستخدمين تجربة العاب الموبايل قبل شرائها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة