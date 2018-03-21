"تضامن الإسكندرية" تنظم احتفالية تكريم الأم المثالية.. غدا

"تضامن الإسكندرية" تنظم احتفالية تكريم الأم المثالية.. غداالأربعاء، 21 مارس 2018 05:00 ص
محمد سلطان محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير
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تنظم مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية غدا الخميس، الاحتفالية السنوية بعيد الأم، بحضور الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية ومدير مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، وذلك احتفالا وتقديرا لدور الأم فى تنشئة الأجيال.
يتم تكريم الأم المثالية الأولى على محافظة الإسكندرية، وهى: نادية أحمد عثمان إدريس، وتقدمت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية بخالص الشكر والتقدير للجنة المشكلة لاختيار الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة وشكر لإدارة الأسرة والطفولة بالمديرية ومدير الإدارة الأسرة والطفولة على ما بذلوه من جهد وصولا لاختيار الأم المثالية وتنظيم الحفل.
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