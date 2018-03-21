تصفية 4 مسلحين فى الشيشان بعد مداهمة لقوات الأمن والعثور على أسلحة







موسكو أ ش أ

عثرت عناصر جهاز الحرس الوطنى الروسى والداخلية الروسية على كمية من الأسلحة الصغيرة والذخيرة والقنابل خلال عملية خاصة بالقرب من بلدة باموت فى منطقة أتشخوى - مارتان بجمهورية الشيشان، وأسفرت العملية عن تصفية جميع الأعضاء الأربعة للمجموعة المسلحة.

وجاء فى بيان جهاز الحرس الوطنى الروسى - وفق ما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية - أنه "خلال اشتباك بالأسلحة النارية لأفراد الحرس الوطنى مع المسلحين وتبادل لإطلاق النار، تم تصفية 4 مسلحين، والعثور فى موقع الاشتباك على الأسلحة الخفيفة والذخيرة والقنابل وبندقية قناصة دراجونوف "إس فى أو".، وأشار البيان إلى عدم وقوع إصابات بين أفراد الحرس الوطنى وأجهزة إنفاذ القانون.