تصفية 4 مسلحين فى الشيشان بعد مداهمة لقوات الأمن والعثور على أسلحة

تصفية 4 مسلحين فى الشيشان بعد مداهمة لقوات الأمن والعثور على أسلحةالأربعاء، 21 مارس 2018 10:08 ص
قوات الأمن الشيشانى
موسكو أ ش أ
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عثرت عناصر جهاز الحرس الوطنى الروسى والداخلية الروسية على كمية من الأسلحة الصغيرة والذخيرة والقنابل خلال عملية خاصة بالقرب من بلدة باموت فى منطقة أتشخوى - مارتان بجمهورية الشيشان، وأسفرت العملية عن تصفية جميع الأعضاء الأربعة للمجموعة المسلحة.
وجاء فى بيان جهاز الحرس الوطنى الروسى - وفق ما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية - أنه "خلال اشتباك بالأسلحة النارية لأفراد الحرس الوطنى مع المسلحين وتبادل لإطلاق النار، تم تصفية 4 مسلحين، والعثور فى موقع الاشتباك على الأسلحة الخفيفة والذخيرة والقنابل وبندقية قناصة دراجونوف "إس فى أو".، وأشار البيان إلى عدم وقوع إصابات بين أفراد الحرس الوطنى وأجهزة إنفاذ القانون.
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