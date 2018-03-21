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تصديرى الصناعات الغذئية: 231 مليون دولار صادرات القطاع خلال فبراير 2018

الأربعاء، 21 مارس 2018 02:40 م
تصديرى الصناعات الغذئية: 231 مليون دولار صادرات القطاع خلال فبراير 2018 هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية





كتب إسلام سعيد
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قال المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن صادرات القطاع شهدت زيادة قدرها 13% خلال فبراير 2018 مقارنة بصادرات فبراير 2017، حيث بلغت صادرات فبراير 2018 حوالى 231 مليون دولار مقابل 204 مليون دولار لنفس الشهر فى عام 2017.

وأضاف بيان للمجلس، إن المملكة العربية السعودية أهم الاسواق العالمية المستقبلة للسلع الغذائية المصرية فى شهر فبراير 2018 بقيمة قدرها 21 مليون دولار، يليها الاردن بقية 11 مليون دولار، الجزائر بقيمة 10 مليون دولار، اليمن بقيمة 9.8 مليون دولار، الامارات بقيمة 9.7 مليون دولار، العراق بقيمة 9.7 مليون دولار، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 9.6 مليون دولار، ليبيا بقيمة 8.3 مليون دولار، إندونيسيا بقيمة 8.2 مليون دولار.

وأشار البيان إلى أن مدغشقر استوردت بقيمة 6.6 مليون دولار، كينيا بقيمة 6 مليون دولار، الصومال بقيمة 6 مليون دولار، لبنان بقيمة 5.7 مليون دولار، سوريا بقيمة 5.6 مليون دولار، المغرب بقيمة 5.5 مليون دولار، ثم ألمانيا بقيمة 5.4 مليون دولار، وهو ما يوضح نجاح جهود المجلس بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية فى تنويع الاسواق التصديرية التى شملت العديد من الدول العربية والافريقية وأمريكا ودول الاتحاد الاوروبى وباقى دول العالم بإجمالى 113 دولة تم التصدير إليها فى فبراير 2018.

وبلغ إجمالى الصادرات المصرية من الأغذية المصنعة لشهرى يناير وفبراير من عام 2018 حوالى 447 مليون دولار أمريكى بنسبة زيادة قدرها 9% عن صادرات نفس الفترة من عام 2017 والتى كانت قد بلغت 410 مليون دولار أمريكى.

 

 

 


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هانى برزى

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