تشديدات أمنية بالتزامن مع تسلم محكمة جنوب القاهرة أوراق انتخابات الرئاسة







كتب أحمد إسماعيل

شهدت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بالسيدة زينب برئاسة المستشار مجدى خليفة، تشديدات أمنية غير مسبوقة، بالتزامن مع إرسال الهيئة الوطنية للانتخابات، أوراق الانتخابات الرئاسية المتضمنة كشوف الناخبين واللجان وكافة ما يتعلق بعملية التصويت، عدا بطاقات الاقتراع، إلى مقر المحكمة وذلك حتى يتسنى تخزينها وضمان عدم تأخرها، تمهيدا لتوزيع المظاريف على كل قاضى بحسب اللجنة التى سيشرف عليها، من داخل الصالات المغطاة التابعة لوزارة الشباب والرياضة، قبل يوم من الاقتراع.

ومن المقرر أن تصل أوراق الاقتراع المؤمنة إلى المحاكم الابتدائية فى المحافظات تباعا، لتخزينها حتى قبل يوم من الاقتراع ثم نقلها إلى الصالات، حيث سيتم تسليم القضاة المظاريف الانتخابية بالصالات المغطاة التابعة لوزارة الشباب بجميع المحافظات، نظرا لضيق الطرق أمام بعض المحاكم الابتدائية وعدم تجهيزها. استعدادا للانتخابات الرئاسية المقرر إقامتها من يوم الاثنين القادم الموافق 26 و27و28 مارس الجارى.