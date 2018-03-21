تزامنا مع عيد الأم.. الداخلية توزع الهدايا على أمهات السجناء







كتب ـ محمود عبد الراضى

أقامت وزارة الداخلية، متمثلة في إدارة شرطة الرعاية اللاحقة، اليوم الأربعاء، حفلاً فى اتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة، لتوزيع المساعدات على أسر السجناء والمفرج عنهم، وتقديم هدايا للأمهات تزامناً مع عيد الأم.

توزيع الهداياعلى أمهات السجناء

وحرصت وزارة الداخلية، على تقديم مئات من الأجهزة الكهربائية لأسر السجناء، فضلاً عن كميات من كراتين الأغذية، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الداخلية.

توزيع الهدايا

وأعرب الأهالي عن خالص تقديرهم للواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، الذي يهتم بالتواصل مع أسر السجناء وتوفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم.