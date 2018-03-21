ترحيل متهمين للسجن بتهمة انتحال صفة ضباط مباحث لسرقة المواطنين بالأميرية

ترحيل متهمين للسجن بتهمة انتحال صفة ضباط مباحث لسرقة المواطنين بالأميريةالأربعاء، 21 مارس 2018 12:25 م
سيارة ترحيلات - أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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قررت نيابة الأميرية الجزئية، ترحيل متهمين إلى السجن، بعد التحقيق معهما فى قضية انتحال صفة ضباط مباحث، بقصد سرقة المواطنين، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما مبلغ مالى 10 آلاف جنيه، من متحصيلات النصب على عامل.
كشف المتهمان خلال التحقيقات معهما، أنهما انتحلا صفة ضباط مباحث، للنصب وسرقة المواطنين، فأمرت النيابة بترحيل محمد. ص. ع 46 سنة عاطل، كما تسلمت النيابة التحريات بعد الكشف عنه جنائيا وتبين أنه مطلوب لتنفيذ 13 حكم حبس جزئى "تبديد" بإجمالي حبس 9 سنوات، كما أمرت بترحيل" أحمد. م 43 سنة، عاطل، مطلوب طبطه وأحضاره على ذمة أحكام بالحبس.
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