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ترامب وماكرون يؤكدان: موسكو تتحمل تبعات تسميم الجاسوس "سكريبال"

الأربعاء، 21 مارس 2018 07:19 م
ترامب وماكرون يؤكدان: موسكو تتحمل تبعات تسميم الجاسوس "سكريبال" ترامب وماكرون





(أ ف ب)
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أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء خلال اتصال هاتفى ضرورة أن تتحمل روسيا تبعات تسميم الجاسوس الروسى السابق سيرجى سكريبال فى المملكة المتحدة.

وقال البيت الأبيض فى بيان مقتضب إن "الرئيسين كررا تضامنهما مع المملكة المتحدة بعد استخدام روسيا اسلحة كيميائية ضد أفراد على الأراضى البريطانية، وتوافقا على ضرورة اتخاذ إجراءات لتتحمل موسكو تبعات" هذا الأمر.

 

 

       

 


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