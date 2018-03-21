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تراجع إيرادات السكة الحديد إلى 154.9 مليون جنيه مقابل 190.7 مليون فى يناير

الأربعاء، 21 مارس 2018 02:56 م
تراجع إيرادات السكة الحديد إلى 154.9 مليون جنيه مقابل 190.7 مليون فى يناير سكك حديد -أرشيفية





هبة حسام
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سجلت عائدات هيئة السكة الحديد خلال شهر فبراير الماضى، تراجعًا كبيرًا، مقارنة بشهر يناير من نفس العام، حيث بلغت إيرادات شهر فبراير 154.9 مليون جنيه، بعد أن سجلت 190.7 مليون جنيه فى شهر يناير من العام الحالى.

وكانت هيئة السكة الحديد، حققت إيرادات شهرية خلال الأشهر المماثلة من العام الماضى "فبراير ، يناير 2017" بقيمة 141.4 مليون جنيه لشهر فبراير، وفى يناير 164.1 مليون جنيه.

وفى تقرير حديث لجهاز الإحصاء، صادر من نشرته المعلوماتية لشهر مارس الجارى، أوضح الجهاز أن عدد الركاب المستخدمين للقطارات خلال شهر فبراير الماضى "2018" بلغ 19.9 مليون راكب مقابل 20.7 مليون راكب فى فبراير 2017، فيما بلغ خلال شهر يناير السابق له 20.7 مليون راكب، مقابل 21.1 مليون راكب فى يناير 2017.

وعلى مستوى البضائع، بلغت كمية البضائع المنقولة عبر السكة الحديد، 362.3 ألف طن خلال شهر فبراير 2018، مقابل 398.7 ألف طن فى فبراير 2017، وخلال شهر يناير 2018 بلغت الكمية 421.2 ألف طن، مقابل 437.8 ألف طن فى يناير 2017.

وعلى جانب آخر، أشار جهاز الإحصاء فى تقريره الشهرى إلى عدد حوادث القطارات خلال شهر فبراير الماضى، والذى بلغ 153 حادث، من بينها حادث قطار البحيرة، الذى وقع فى 28 من الشهر الماضى، بعد اصطدام قطار للبضائع بآخر للركاب بخط المناشى بالبحيرة.

ويذكر أن النشرة المعلوماتية، هى نشرة إحصائية شهرية يصدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وتتضمن عددا من أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية والسكانية والاجتماعية وغيرها، وفقا لأحدث الأرقام والبيانات المتوفرة حول هذه المؤشرات.


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