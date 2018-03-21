تحرير 1389 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية







الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية، ومباحث المرور، حملة مرورية وأمنية، تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبد النبى مدير إدارة المرور، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور، عن تحرير وضبط 1389 مخالفة مرورية متنوعة، وشملت 375 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125"، و49 مخالفة إزالة ملصقات، و72 مخالفة انتظار خاطئ، وحجز 15 سيارة، و177 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و51 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، وسحب 41 رخصة لعدم الصلاحية الفنية، و48 رخصة لمخالفة البيئة، و113 مخالفة تجاوز سرعة "رادار"، وسحب 44 رخصة لمخالفة خط السير، و48 مخالفة لعدم تشميع الحمولة، و45 مخالفة عدم صلاحية الأنوار، وسحب 76 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 86 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم، و46 مخالفة سيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق"، و49 مخالفة عدم صلاحية الإطارات، و54 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.