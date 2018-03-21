تحرير 128 محضر مخالفات فى المخابز والأسواق والمحلات بالإسماعيلية







الإسماعيلية- جمال حراجى

أعلن نبيل الغريب محمد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية أن مديرية التموين بالإسماعيلية قامت بحملة تموينية مكبرة، تم خلالها تحرير 128 محضر تموينى.

وأسفرت الحملات عن تحرير 46 محضر منها محضر وزن و3 محاضر بون، و6 محاضر مواعيد ومحضر سجلات و9محاضر مخالفات أخرى، و3محاضر بيع بأزيد من التسعيرة، و11 عدم إعلان و11 شهادات صحية، ومحضر انتهاء صلاحية، وذلك فى مجال المخابز ومجال الأسواق والمحلات العامة بالرقابة التموينية .

وأشار الغريب فى بيان له اليوم، أنة فى مجال الرقابة التجارية تم تحرير 13 محضر، منها 5 محاضر عدم إعلان، و6 محاضر أوكازيون، و2 محضرمخالفات أخرى، كما أسفرت الحملة عن تحرير23محضر بالمركز منها محضر وزن، و7 محاضر مخالفات أخرى، ومحضر بيع بأزيد من التسعيرة، و8 محاضر عدم إعلان و5 محاضر شهادات صحية، ومحضر مخالفات أخرى، و7 محاضر بفايد منها محضرين بون، ومحضر مواعيد، و4 محاضر مخالفات أخرى، و 14محضربالتل الكبير منها محضرين وزن، ومحضر سجلات، و7 محاضر مخالفات أخرى، و4 عدم إعلان، و محضر توقف بالقصاصين، و4 محاضر تجار تموين بأبو صوير، و20 محضر بالقنطرة غرب منها محضر شهادات صحية ،و3محاضر بون، و4محاضرمواعيد، و7 محاضر مخالفات أخرى ومحضر عدم اعلان، و4 محاضرشهادات صحية

وأكد الغريب على أن هذة الحملة فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، بضرورة إستمرار الحملات لضبط الأسواق والعمل على توفير السلع، وعدم الإحتكار وعدم الإعلان عن السلع والبيع بأزيد من القيمة المقرر بها، والغش التجاري والسلع مجهولة المصدر، والبيانات والعلامات غير الواضحة، والنقص سواء فى مجال المخابز أو الأسواق والمحلات العامة.