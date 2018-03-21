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تحرير 12 محضر تموينى وإزالة 11 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بسوهاج

الأربعاء، 21 مارس 2018 10:41 ص
تحرير 12 محضر تموينى وإزالة 11 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بسوهاج جانب من الحملة التموينية





سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن تحرير 12 محضر مخالفة فى حملة تموينية مكبرة، بناحية حى شرق سوهاج، مشدداً على الوحدات المحلية المختلفة بنطاق المحافظة، بضرورة تكثيف الحملات التموينية وإحكام الرقابة على الأسواق والسلع والمواد الغذائية، لضمان صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .

ومن جانبه قال صلاح المازنى رئيس الوحدة المحلية لحى شرق سوهاج،إن الوحدة المحلية قامت بحملة للمرور على المحال التجارية والأسواق، بالاشتراك مع إدارة التموين والإدارة البيطرية والإدارة الصحية، وتم المرور على ٩ محال متنوعة (جزارة - مطاعم - محلات مجمدات - بقالة - سوبر ماركت)، وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من الطيور المذبوحة غير صالحة للإستهلاك الآدمى، بالإضافة إلى عدم إعلان سعر وتواريخ الإنتاج والصلاحية، هذا وقد تم تحرير 10 محاضر صحة ، و2 تموين  ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الازمة حيال تلك المخالفات لأصحاب المحال التجارية.

كما تم إزالة 11 حالة تعدى على الأراضى الزراعية فى حملة مكبرة بناحية مركز ساقلتة، وذلك فى إطار خطة المحافظة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء، بشأن الحفاظ على الرقعة الزراعية وأراضى الدولة.

وأوضح شريف السيد حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة، إن الوحدة المحلية قامت بحملة إزالة مكبرة بناحية مدينة ساقلتة وقرية العوامية، بالاشتراك مع رؤساء قرى "سفلاق، والجلاوية"، وقوات الأمن، وقد اسفرت الحملة عن إزالة 11 حالة تعدى عبارة عن "أعمدة خرسانية، وغرف مبنية بالطوب الأبيض البلوك"، وتم إزالتها تماما وجارى أعمال المتابعة اليومية للقضاء على ظاهرة التعديات بالمركز .

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة، ورصد أى حالات تعدى على الأراضى الزراعية، وأراضى أملاك الدولة، وإزالتها فوراً حفاظا على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة .

 

 


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